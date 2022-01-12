Новый глава мининформа Казахстана Умаров назвал «демонизацией» образа обвинения Примакова в русофобии

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12 января 2022, 15:54

Евгений Примаков, фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Новый министр информации и общественного развития Казахстана Аскар Умаров заявил, что на всех предыдущих должностях старался вести плодотворную работу с российскими партнерами. Так он отреагировал на обвинения главы Россотрудничества Евгения Примакова в русофобии.

Примаков отказался поддерживать контакты с Умаровым после негативных высказываний о русских. Чиновник отметил, что Россотрудничество не работает с «русофобской дрянью».

«Касательно публикаций относительно демонизации моего образа. Я не являюсь тем, кем меня пытаются представить. На всех предыдущих должностях старался вести плодотворную работу с российскими и другими партнерами. Делали совместные хорошие проекты в том числе к общим датам, например, День Победы и т.д. Понимаю, насколько важны для нас союзнические отношения с Россией. Вызывает уважение и благодарность поддержка Российской Федерацией нашей страны»,- написал Умаров в Facebook.

Министр добавил, что еще раз хочет подтвердить свою приверженность принципам толерантности и дружбы народов, а также единству народа Казахстана и братских отношений с соседями. Умаров намерен создать «хорошую синергию» и «наладить обмен полезным опытом» с российскими и другими медиа. Он готов к совместной работе для общей пользы.

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