Аргументы Недели В мире 13+

ВОЗ: коронавирус может стать энедмичной инфекцией, характерной для определенной местности

, 09:55 Источник: РБК

ВОЗ: коронавирус может стать энедмичной инфекцией, характерной для определенной местности

Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове заявила, что коронавирус постепенно превращается в эндемичную инфекцию, то есть характерную для определенной местности.

Эксперт ВОЗ отметила, что несомненно, коронавирус находится на пути к тому, чтобы стать эндемичным. Мария ван Керкхове сказала на пресс-конференции, что в настоящее время пандемия находится «в самом разгаре», уровень заболеваемости растет, а с ним растет и нагрузка на системы здравоохранения стран.

Как отметила представитель ВОЗ, поскольку вирус мутирует, предсказывать развитие пандемии сложно. По данным Керкхове, разные страны борются с пандемией по-разному.

По ее словам, сейчас пока "нет такой предсказуемости, как с гриппом и другими типичными сезонными инфекциями.

В мире сейчас фиксируется большинство заражений омикроном. Наблюдается рост числа новых случаев в разных странах, в том числе в США, в европейских и в России. 

По данным ВОЗ, максимальный риск заражения омикрон-штаммом коронавирусной инфекции COVID-19 грозит непривитым людям, пожилым и людям с сопутствующими заболеваниями.

Министерство здравоохранения Камчатки начало проверку факта смерти 18-летней жительницы Петропавловска-Камчатского после вакцинации от COVID-19.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ИЧ

Политика

Анатолий Антонов: Россия ждет от Запада аргументированных письменных предложений на предложения по безопасности

Анатолий Антонов: Россия ждет от Запада аргументированных письменных предложений на предложения по безопасности

Россия ждет от Запада аргументированного письменного ответа на предложения о европейской безопасности. Посол РФ в США Анатолий Антонов напомнил, что Москва свои инициативы по выводу ситуации из кризиса 10 января разъяснила в Женеве, а 12 января в рамках Совета Россия — НАТО в Брюсселе.

Аргументы НеделиАвторы АН

В мире

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

В мире

Общество

В мире