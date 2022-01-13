ВОЗ: коронавирус может стать энедмичной инфекцией, характерной для определенной местности

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13 января 2022, 09:55 Источник: РБК

Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове заявила, что коронавирус постепенно превращается в эндемичную инфекцию, то есть характерную для определенной местности.

Эксперт ВОЗ отметила, что несомненно, коронавирус находится на пути к тому, чтобы стать эндемичным. Мария ван Керкхове сказала на пресс-конференции, что в настоящее время пандемия находится «в самом разгаре», уровень заболеваемости растет, а с ним растет и нагрузка на системы здравоохранения стран.

Как отметила представитель ВОЗ, поскольку вирус мутирует, предсказывать развитие пандемии сложно. По данным Керкхове, разные страны борются с пандемией по-разному.

По ее словам, сейчас пока "нет такой предсказуемости, как с гриппом и другими типичными сезонными инфекциями.

В мире сейчас фиксируется большинство заражений омикроном. Наблюдается рост числа новых случаев в разных странах, в том числе в США, в европейских и в России.

По данным ВОЗ, максимальный риск заражения омикрон-штаммом коронавирусной инфекции COVID-19 грозит непривитым людям, пожилым и людям с сопутствующими заболеваниями.

Министерство здравоохранения Камчатки начало проверку факта смерти 18-летней жительницы Петропавловска-Камчатского после вакцинации от COVID-19.

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