Президент Казахстана уволил двух заместителей главы КНБ
9 января 2022, 19:59
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности двух зампредов Комитета национальной безопасности. Соответствующие указы опубликовала пресс-служба главы республики.
Токаев уволил Осипова Марата Сапаровича и Ергожина Даулета Едиловича.
Новыми заместителями главы КНБ стали Косжанов Бакытбек Жамалбекович и Амерханов Аскар Баймерденович.
Ранее сообщалось, что 11 января Токаев утвердит кадровые перестановки в правительстве. В этот день станет известно имя нового премьер-министра.
Также 8 января казахстанский лидер уволил заместителя секретаря Совета Безопасности Азамата Абдымомунова, 5 января - главу КНБ Карима Масимова. Последний задержан по подозрению в государственной измене.
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