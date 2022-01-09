Президент Казахстана уволил двух заместителей главы КНБ

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9 января 2022, 19:59

Касым-Жомарт Токаев, фото: Kremlin Pool/globallookpress.com

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности двух зампредов Комитета национальной безопасности. Соответствующие указы опубликовала пресс-служба главы республики.

Токаев уволил Осипова Марата Сапаровича и Ергожина Даулета Едиловича.

Новыми заместителями главы КНБ стали Косжанов Бакытбек Жамалбекович и Амерханов Аскар Баймерденович.

Ранее сообщалось, что 11 января Токаев утвердит кадровые перестановки в правительстве. В этот день станет известно имя нового премьер-министра.

Также 8 января казахстанский лидер уволил заместителя секретаря Совета Безопасности Азамата Абдымомунова, 5 января - главу КНБ Карима Масимова. Последний задержан по подозрению в государственной измене.

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