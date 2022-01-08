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Бывший премьер-министр Казахстана Масимов задержан по подозрению в госизмене

, 09:07 Источник: РБК

Бывший премьер-министр Казахстана Масимов задержан по подозрению в госизмене
Карим Масимов, Zhao Yingquan/ZUMAPRESS.com

Бывший глава Комитета национальной безопасности Казахстана и экс-премьер страны Карим Масимов задержан по подозрению в государственной измене. Он и другие фигуранты данного дела помещены в ИВС.

Согласно последней информации, дело по ч. 1 ст. 175 УК Казахстана "Госизмена" было возбуждено еще 6 января, в тот же день Карим Масимов был задержан, однако КНБ сообщил об этом только сегодня. Максимальное наказание, которое грозит экс-премьеру, – лишение свободы на срок до пятнадцати лет с возможным лишением гражданства.

Напомним, Масимов возглавлял правительство Казахстана с 2007 по 2012 год и с 2014 по 2016 год. В сентябре 2016 года его назначили главой КНБ.

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