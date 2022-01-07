Мародеры убили в Алма-Ате режиссера и музыканта Сакена Битаева

Казахского режиссера и музыканта Сакена Битаева убили в Алма-Ате мародеры. Соответствующую информацию предоставил на своей странице в социальной сети в пятницу, 7 января, журналист Данияр Адилбеков.
Согласно последним данным, толпа подошла к автомобилю Сакена Битаева, люди начали вскрывать двери, пытаясь отобрать машину. Водитель нажал на газ, а мародеры произвели выстрелы вслед уезжающему транспортному средству. Известно, что одна из пуль попала режиссеру в легкое.
Данияр Адилбеков заявил, что родители убитого не имеют возможности забрать тело сына, поскольку в Алма-Ате сейчас не хватает полицейских и некому запротоколировать смерть Сакена Битаева. Виновные в его убийстве к настоящему моменту не найдены.
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