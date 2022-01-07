Ущерб от беспорядков в Казахстане оценивается в 200 миллионов долларов

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7 января 2022, 18:37 Источник: РИА "Новости"

беспорядки в Казахстане, t.me/ kazfreee

К вечеру пятницы, 7 января, сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла около 200 миллионов долларов. Об этом заявили журналисты со ссылкой на национальную палату предпринимателей страны "Атамекен".

Согласно последней информации, по состоянию на 21.00 по местному времени (18.00 по Москве) 7 января в десяти регионах Республики Казахстан пострадали 848 субъектов бизнеса и 1021 объект, в частности, в Алма-Ате – 789 субъектов и 950 объектов.

"Атамекен" уточняет, что приблизительная сумма ущерба от беспорядков в стране составляет 87,2 миллиарда тенге (примерно 200 миллионов долларов).

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