Пушков заявил, что предложение помощи от США не сулит Казахстану ничего хорошего

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что предложение Казахстану помощи от США не сулит стране ничего хорошего из-за противоречивых действий Вашингтона.
Алексей Пушков напомнил, что власти Соединенных Штатов Америки много раз предлагали разным странам свою помощь в решении проблем. Сенатор уточнил, что, в частности, Вашингтон "оказал услугу" Украине, Афганистану, Сирии, а также пытался навязать ее лидеру Белоруссии Александру Лукашенко.
"Та самая помощь, от которой надо бежать в другую сторону", – заметил Пушков.
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