Пушков заявил, что предложение помощи от США не сулит Казахстану ничего хорошего

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7 января 2022, 16:00 Источник: Telegram

сенатор Алексей Пушков, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что предложение Казахстану помощи от США не сулит стране ничего хорошего из-за противоречивых действий Вашингтона.



Алексей Пушков напомнил, что власти Соединенных Штатов Америки много раз предлагали разным странам свою помощь в решении проблем. Сенатор уточнил, что, в частности, Вашингтон "оказал услугу" Украине, Афганистану, Сирии, а также пытался навязать ее лидеру Белоруссии Александру Лукашенко.

"Та самая помощь, от которой надо бежать в другую сторону", – заметил Пушков.

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