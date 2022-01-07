Лукашенко назвал попыткой «утопить Россию в крови» ситуацию в Казахстане

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7 января 2022, 15:01 Источник: Sputnik Беларусь

Александр Лукашенко, фото: Alex Halada/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ситуация с массовыми протестами в Казахстане является попыткой атаковать постсоветские страны по периметру России.

«Им нужно утопить в крови Россию. Еще раз повторяю: если рухнет Россия, то мы даже не заметим, где мы окажемся. Через нас просто перешагнут. Как я говорю, в жерновах перемелют и выплюнут. Поэтому чего бы ни стоило, нам нужно сохранить центр нашей цивилизации, центр нашего православия и не только»,- высказал белорусский лидер.

Лукашенко отметил, что необходимо сохранить те земли, которые находятся в составе РФ.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский выразил мнение, что массовые беспорядки в Казахстане стали следствием политики Никиты Хрущева.

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