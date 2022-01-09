Президент Казахстана 11 января утвердит изменения в составе правительства

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев к 11 января утвердит кадровые перестановки в правительстве. Об этом в воскресенье, 9 января, сообщил пресс-секретарь главы республики Берик Уали.
Уали отметил, что в этот день станет известно имя нового премьер-министра.
Напомним, что в начале января в Казахстане началась массовые беспорядки из-за роста цен на сниженный газ.
Тогда Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, но волнения не успокаивались.
Сейчас в страну направлены миротворцы из других государств, в том числе из России, которые охраняют социально значимые учреждения и объекты инфраструктуры.
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