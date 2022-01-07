Президент Казахстана: задержанные при беспорядках будут привлечены к «строжайшей» уголовной ответственности
7 января 2022, 13:24
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что задержанные в ходе массовых беспорядков «бандиты» и «террористы» будут привлечены к «строжайшей» уголовной ответственности.
«Мною создана специальная межведомственная группа, которая займется поиском и задержанием бандитов и террористов. Обещаю нашим гражданам, что все эти лица будут привлечены к строжайшей уголовной ответственности»,- высказал глава республики в эфире телеканала «Хабар 24».
Отмечается, что по всему Казахстану в настоящий момент задержали 3 706 человек.
Ранее Токаев приказал правоохранительным органам и военным открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения. Президент отметил, что местные власти не будут вести переговоры с «преступниками и убийцами».
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