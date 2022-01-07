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Президент Казахстана дал приказ открывать огонь на поражение по террористам

, 11:59 Источник: ТАСС

Президент Казахстана дал приказ открывать огонь на поражение по террористам
Касым-Жомарт Токаев, фото: Kremlin Pool/globallookpress.com

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в пятницу, 7 января, в ходе обращения к нации приказал правоохранительным органам и военным открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения.

Токаев отметил, что власти Казахстана не намерены вести переговоры с террористами. Глава государства добавил, что все требования протестующих, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны. По его словам, правонарушители продолжают наносить ущерб имуществу республики и применяют оружие против населения.

Президент уточнил, что в Казахстане не хватает своих бойцов спецназа и техники. При этом Токаев заверил, что силовики доведут операцию «до конца», «кто не сдастся, будет уничтожен».

Также правоохранительные органы ждет «разбор полетов». Местные власти планируют разобраться, почему спецслужбы не заметили появление спящих ячеек боевиков. Токаев считает, что провокаторами выступили «забугорные деятели».

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