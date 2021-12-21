Власти Израиля из-за омикрон-штамма запретили гражданам полёты в США и ещё девять стран

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21 декабря 2021, 08:27

фото: pixabay.com

Власти Израиля расширили перечень стран, въезд в которые запрещён гражданам еврейского государства. Израильская газета Haaretz написала о запрете полётов со вторника, 22 декабря, в США, Канаду, Италию, Германию, Бельгию, Венгрию, Марокко, Португалию, Турцию и Швейцарию.

Правительство Израиля запретило поездки в эти страны и въезд граждан из них. Возвращающимся в Израиль из «красных стран» будет необходимо пройти в течение семи дней карантин.

Всего в список «красных стран» кабмин Израиля включил 53 государства. В воскресенье, 19 декабря, в него внесены Ирландия, Норвегия, Испания, Финляндия, Франция, Швеция и ОАЭ. Поездки туда запрещены с 20 декабря.

Израиль стал первой страной, которая начала закрывать границы из-за распространения появившегося впервые в ноябре в ЮАР нового штамма коронавируса омикрон.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил о появлении подтверждений того, что новый штамм коронавируса «омикрон» распространяется быстрее своих предшественников и заражает привитых и переболевших.

В США зафиксирована первая смерть от заражения омикрон-штаммом.

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