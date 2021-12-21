ABC News: в США зафиксирована первая смерть от «омикрон»-штамма короновируса

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21 декабря 2021, 08:14

Nathan Denette, globallookpress.com

В США зафиксирована первая смерть от заражения омикрон-штаммом коронавирусной инфекции COVID-19.

Телеканал ABC News передал сообщение о смерти мужчины, которому было около 50 лет. Он жил в округе Харрис в штате Техас.

Представители органов здравоохранения Харриса уточнили, что погибший мужчина не прививался от коронавирусной инфекции и у него имелись серьёзные хронические заболевания.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, штамм «омикрон» стал доминирующим в стране,- передаёт РБК. Согласно обновлённой информации, «омикрон» был выявлен у более чем 73% заражённых. В некоторых регионах США, в том числе на юго-востоке и северо-западе страны, заразившихся омикрон-штаммом порядка 90%.

В ВОЗ сообщили о появлении подтверждений того, что новый штамм коронавируса «омикрон» распространяется быстрее своих предшественников и заражает вакцинированных и переболевших людей.

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