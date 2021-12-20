Гендиректор ВОЗ Гебрейесус подтвердил, что омикрон-штамм заражает привитых и переболевших коронавирусом

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20 декабря 2021, 19:25 Источник: РИА Новости

пациент, фото: pixels.com

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил о появлении подтверждений того, что новый штамм коронавируса «омикрон» распространяется быстрее своих предшественников и заражает привитых и переболевших.

«В настоящее время имеется устойчивое подтверждение того, что "омикрон" распространяется значительно быстрее, чем "дельта", и более вероятно, что люди, которые привиты или переболели, могут вновь заразиться»,- пояснил он.

Гебрейесус добавил, что количество смертей от коронавируса в 2021 году превышает 3,3 миллиона человек. По его словам, этот показатель больше, чем количество смертей в прошлом году от ВИЧ, малярии и туберкулеза вместе взятых.

Ранее Кембриджский институт терапевтической иммунологии и инфекционных заболеваний выявил, что штамм коронавируса «омикрон» не так опасен для клеток легких, как «дельта».

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