В Кремле заявили, что Россия зеркально ответит на продление Евросоюзом экономических санкций

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17 декабря 2021, 14:37 Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в пятницу прокомментировал решение лидеров Евросоюза продлить антироссийские санкции. Пресс-секретарь президент РФ заявил, что Россия в ответ на полгода зеркально продлит свои контрмеры.

Песков напомнил, что идея санкций не наша, и не нам поднимать этот вопрос. Он напомнил что у России "функционирует целый набор контрмер, и они зеркально также будут продлеваться с нашей стороны".

Представитель Кремля подчеркнул, что в России считают введенные Евросоюзом санкции незаконными с точки зрения международного права. Песков также отметил, что нигде санкции ещё не приводили к тому, чтобы их инициаторы достигали своих поставленных целей.

По словам пресс-секретаря президента, Россия адаптировалась к возникшим экономическим условиям и научилась извлекать из них выгоду - развивает своё производство.

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