Национальное управление архивов США по разрешению Байдена опубликовало секретные документы об убийстве Джона Кеннеди

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16 декабря 2021, 08:45

Джон Кеннеди, imago stock&people via www.imago/www.imago-images.de

В США национальное управление архивов и документации опубликовало новую часть засекреченных ранее документов, касающихся убийства американского президента Джона Кеннеди. Управление раскрыло очередную порцию из 1491 документов. Материалы опубликованы на портале этого управления. Порядок раскрытия архива утверждал лично президент США Джозеф Байден.

В архивах ещё остаётся более 10 тысяч частично отредактированных либо полностью скрытых от общественности документов, относящихся к делу убийства Кеннеди,- сообщает CNN.

Согласно закону, принятому в 1992 году после выхода фильма режиссёра-документалиста Оливера Стоуна об убийстве Кеннеди, все документы по делу об убийстве 35 президента США, должны были быть рассекречены и опубликованы к 2017 году.

Но президенты США Дональд Трамп, а потом и Джозеф Байден несколько раз переносили сроки, либо публиковали отредактированные документы по требованию спецслужб. Американские спецслужбы опасались, что публикация документов об убийстве Кеннеди нанесёт ущерб национальной безопасности США.

Самого молодого президента в истории США Джона Кеннеди застрелили 22 ноября 1963 года в Далласе (штат Техас) из винтовки, когда его кортеж ехал по улицам. В убийстве обвинили работника книгохранилища Ли Харви Освальда.

В материалах говорится о том, что Советский Союз может быть причастен к убийству 35-го президента США.

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