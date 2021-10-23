Власти США планируют 15 декабря раскрыть новые материалы об убийстве Джона Кеннеди

15 декабря текущего года американская администрация планирует опубликовать новые материалы, касающиеся убийства 35-го президента Соединенных Штатов Джона Кеннеди в 1963 году. Об этом заявили в Белом доме.
Согласно последней информации, в 1992 году Конгресс США объявил, что все данные, которые имеют отношение к убийству Джона Кеннеди, необходимо постепенно раскрыть, если эта информация не нанесет вред обороне, разведке, правоохранительным органам или внешней политике Америки.
Действующий глава США Джо Байден утвердил порядок публикации этих материалов. Предполагается, что часть сведений будет раскрыта уже 15 декабря 2021 года. Публикация второй части материалов не будет обнародована до 15 декабря будущего года.
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