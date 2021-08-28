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Убийца сенатора Роберта Кеннеди может выйти на свободу после полувека в тюрьме

, 07:20 Источник: Los Angeles Times

Убийца сенатора Роберта Кеннеди может выйти на свободу после полувека в тюрьме
колючая проволока, pixabay.com

Человек, убивший американского сенатора Роберта Кеннеди, получил право на досрочное освобождение после того, как отсидел в тюрьме более 50 лет. Соответствующую информацию предоставили журналисты.

Роберт Кеннеди, который являлся братом застреленного президента США Джона Кеннеди, был убит в июне 1968 года в гостинице, расположенной в пригороде Лос-Анджелеса. Виновным в совершении преступления был признан 24-летний палестинец Серхан Серхан, которого приговорили к смертной казни, однако впоследствии смягчили наказание до пожизненного заключения. 

Ранее комиссия по условно-досрочному освобождению получила письма в поддержку уроженца Палестины, в частности, от сына Роберта Кеннеди. Известно, что прокуратура не возражала против досрочного освобождения заключенного. Серхан Серхан мог просить УДО с 1972 года и совершал несколько подобных попыток в период с 1983 по 2006 годы, однако всегда получал отказы.

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