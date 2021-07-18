Оливер Стоун: «Джон Кеннеди боролся за мир - во всех его проявлениях»

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18 июля 2021, 14:43

Оливер Стоун, фото: Alexander Chernykh/Global Look Press

Американский режиссер Оливер Стоун обсудил с ведущим RT Афшином Раттанзи тему убийства бывшего главы Соединенных Штатов Джона Кеннеди. Ее он затронул в документальной ленте под названием “Джон Ф. Кеннеди: В зазеркалье”.

Известный режиссер поделился информацией о том, как шла подготовка материала для нового проекта, рассказал о фактах несостоятельности официальной версии убийства 35-го американского президента.

По словам Стоуна, актуальность нового документального фильма заключается в его основной идее. Он подчеркнул, что Кеннеди всегда боролся за мир в любых его проявлениях. Перед тем, как президента не стало, он в том числе “протянул руку Кубе”.

Кроме того, как сообщил режиссер, Кеннеди трудился над серьезным соглашением с Хрущевым. Речь идет о документе, касающемся запрещения испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой.

Стоун рассказал, что очень горд получившимся проектом о Кеннеди. По его словам, СМИ до сих пор упоминают доклад комиссии Уоррена, будто бы там отмечается верное изложение. При этом режиссер указал на то, что “проводилось целых три официальных расследования данного убийства”.

Кроме того, Стоун признался, что после смерти Кеннеди Соединенные Штаты потеряли демократию, ведь ни один из будущих лидеров этой страны ничего не изменил в разведке и оборонном секторе экономики.

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