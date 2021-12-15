Национальный архив США обнародовал материалы о возможной причастности СССР к убийству Кеннеди

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15 декабря 2021, 23:08 Источник: РИА Новости

Джон Кеннеди, фото: dpa Fotografen/dpa/globallookpress.com

Национальный архив США распространил материалы, в которых говорится о том, что Советский Союз может быть причастен к убийству 35-го президента США Джона Кеннеди. Эту информацию якобы доложил некий «польский водитель».

В материалах указано, что некий «польский водитель советского посольства» в Австралии через два дня после убийства Кеннеди докладывал в американское диппредставительство о причастности СССР к этому инциденту.

«Этот человек в процессе обсуждения тем, представляющих интерес для разведки, затронул возможность того, что советское правительство финансировало убийство президента Кеннеди»,- говорится в отчетах ЦРУ, которые обнародовал Национальный архив США в рамках публикации материалов об убийстве бывшего американского лидера.

Так называемый источник представлен в документах как «польский водитель советского посольства в городе». В отчетах уточняется, что телефонный звонок перекликается с анонимным звонком, сделанным 15 октября 1962 года.

35-й президент США Джон Кеннеди был застрелен в Далласе 22 ноября 1963 года. Расследование установило, что политика убил Ли Харви Освальд, который действовал в одиночку. Подозреваемого застрелили через два дня после случившегося.

С тех пор возникают различные теории, кому было выгодно убийство американского лидера, но ни одна из них пока не нашла официального подтверждения.

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