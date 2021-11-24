Убийство президента Джона Кеннеди

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24 ноября 2021, 14:52 Сергей Нечаев,

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22 ноября 1963 года в Далласе (штат Техас) был убит 35-й президент США Джон Фицджеральд Кеннеди. Произошло это в пятницу, в 12:30 по местному времени. Кеннеди был смертельно ранен выстрелом из винтовки, когда он вместе со своей женой Жаклин ехал в президентском кортеже по Элм-Стрит.

Кеннеди родился в 1917 году в семье крупного бизнесмена. Он окончил Гарвардский университет, а во время Второй мировой войны служил в военно-морском флоте на Тихом океане. В 1946 году он был избран в Конгресс США, в 1952 году - в Сенат.

Блестящая карьера! Миллионы отца! Красавица жена и роман с киноактрисой Мэрилин Монро! Кеннеди был очень популярен, благодаря своему личному обаянию, он по праву считался воплощением «настоящего мужчины».

22 ноября 1963 года Кеннеди с женой Жаклин находился в Далласе, и основная цель его поездки была предвыборная: через год предстояли новые президентские выборы, на которых Кеннеди собирался бороться за переизбрание.

Из аэропорта «Dallas Love Field» Кеннеди направился в Далласский торговый центр, где он должен был выступить с речью.

Первоначально предполагалось, что маршрут будет пролегать по Мейн-Стрит, но уже по прибытии в Даллас выяснилось, что с нее нет поворота на шоссе Стеммонс. Так что президентскому кортежу пришлось сделать два лишних поворота на Дейли-Плаза, чтобы попасть на Элм-Стрит.

Из аэропорта кортеж выехал примерно за десять минут до полудня. Он ехал по Мейн-Стрит буквально сквозь «живой коридор». Кеннеди, губернатор Джон Конналли и их жены, сидя в лимузине «Линкольн» с открытым верхом, улыбались встречающим и махали им руками.

В 12 часов 30 минут, когда лимузин свернул на Дейли-Плаза, раздались три выстрела. Пули попали в Кеннеди и Конналли. Водитель поспешил в ближайшую больницу, где была официально зафиксирована смерть президента, а раненому в спину губернатору была оказана медицинская помощь.

Согласно версии ФБР, первая пуля попала в Кеннеди, вторая – в губернатора Конналли, третья - снова в Кеннеди (в голову). По версии комиссии по расследованию убийства, первая пуля попала в Кеннеди и, пройдя навылет, угодила в Конналли, вторая прошла мимо, а третья попала Кеннеди в голову.

По показаниям свидетелей, вскоре стало ясно, что стрелявший прятался на шестом этаже находившегося рядом книгохранилища, и один из сотрудников, Ли Харви Освальд, бывший морской пехотинец, вышел из здания вскоре после выстрелов. На шестом этаже книгохранилища, за ящиками, обнаружили винтовку с оптическим прицелом и три стреляные гильзы. Как потом выяснилось, на винтовке оказались отпечатки пальцев Освальда.

Вскоре Освальд был задержан в городском кинотеатре и доставлен в полицию.

С момента покушения на Кеннеди до ареста Освальда прошло всего 80 минут. Той же ночью Освальду были предъявлены обвинения. Арестованный свою вину отрицал.

А 24 ноября единственного официального подозреваемого застрелил в полицейском участке Далласа владелец ночного клуба Джек Леон Руби. Освальда должны были перевести в окружную тюрьму. Руби вышел из толпы репортеров и выстрелил ему в живот. Все это показывалось в прямом эфире, так что миллионы телезрителей стали свидетелями случившегося.

Руби потом привел два объяснения, почему он убил Освальда: чтобы отомстить за любимого президента и чтобы избавить Жаклин Кеннеди от возвращения в Даллас для дачи показаний в суде.

14 марта 1964 года Джек Леон Руби был приговорен к смертной казни, но подал апелляцию. В декабре 1966 года, когда он ждал назначения даты нового суда, у него обнаружили рак. Он скончался в больнице 3 января 1967 года – в том самом месте, куда были доставлены Кеннеди и Освальд после того, как их застрелили.

А вот сторонники теории заговора уверены, что Руби был устранен как опасный свидетель. Вот только чего? Как говорят, он «закрыл книгу истории Освальда и тем самым положил начало десятилетиям скептицизма и бесконечных вопросов о том, что же произошло».

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