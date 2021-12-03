Лукашенко заявил, что Белоруссия не может «предать» Россию из-за Запада

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не может «предать» Россию под давлением Запада. По его словам, зарубежные страны использует любые методы, чтобы как-то повлиять на Москву и Минск.
«Мы оказались главным звеном в давлении на Российскую Федерацию. Мы можем изменить свой курс и предать Россию, русский народ, россиян? Не можем»,- высказал он.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что своим желанием посетить Крым Лукашенко сделал Минск «враждебным» для Киева.
Белорусский лидер сообщил о намерении посетить полуостров из-за договоренности с президентом РФ Владимиром Путиным. Лукашенко обозначил поездку как признание Крыма частью России.
При этом политолог Дмитрий Перлин выразил мнение, что причины, побуждающие Украину усиливать агрессивную риторику в адрес РФ и Беларуси, носят «преимущественно внутренний характер».
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