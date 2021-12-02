Глава МИД Украины: Лукашенко сделал Белоруссию врагом Киева, заявив о готовности посетить Крым

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2 декабря 2021, 19:58 Источник: Sargs.lv

Александр Лукашенко, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что своим желанием посетить Крым президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал Минск «враждебным» для Киева.

«Это небольшая, но очень важная деталь гораздо большей картины. Что достигается таким образом? Этим заявлением Лукашенко существенно сжег все мосты в отношениях с Украиной, сделав Белоруссию страной, враждебной для Украины»,- пояснил дипломат.

Отмечается, что Лукашенко намерен посетить Крым из-за договоренности с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, де-факто и де-юре Крым стал российским после референдума 2014 года. Кроме того, белорусский лидер обозначил поездку как признание полуострова частью России.

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