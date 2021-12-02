Лукашенко заявил, что у интеграции России и Белоруссии нет никаких пределов

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2 декабря 2021, 07:14 Источник: РИА "Новости"

президент Белоруссии Александр Лукашенко, President of Russia/Twitter.com

Белорусский лидер Александр Лукашенко в рамках беседы с журналистами заявил, что у интеграции России и Белоруссии нет никаких пределов. Политик уточнил, что ни у одного процесса нет никаких пределов.

Александр Лукашенко также высказался по поводу вероятности создания единой валюты. По его словам, к этому Москва и Минск к настоящему моменту не подошли, поскольку это более высокий уровень интеграции. "Подойдем – будем решать", – заметил президент Белоруссии.

Политик также выразил мнение, что вопрос о единой валюте пока поднимать не стоит.

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