Лукашенко заявил, что у интеграции России и Белоруссии нет никаких пределов

Белорусский лидер Александр Лукашенко в рамках беседы с журналистами заявил, что у интеграции России и Белоруссии нет никаких пределов. Политик уточнил, что ни у одного процесса нет никаких пределов.
Александр Лукашенко также высказался по поводу вероятности создания единой валюты. По его словам, к этому Москва и Минск к настоящему моменту не подошли, поскольку это более высокий уровень интеграции. "Подойдем – будем решать", – заметил президент Белоруссии.
Политик также выразил мнение, что вопрос о единой валюте пока поднимать не стоит.
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