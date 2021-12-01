Депутат Бородай: слова Лукашенко о российском Крыме помогут сблизиться Минску с Москвой

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1 декабря 2021, 20:33 Источник: Свободная пресса

Александр Лукашенко, фото: Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Глава Союза добровольцев Донбасса, депутат Государственной думы Александр Бородай прокомментировал заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что украинские военные сами попросили Россию взять под контроль Крым, чтобы спасти полуостров от войск НАТО.

«… сейчас геополитическая ситуация сложилась таким образом, что Белоруссия не имеет другого выхода, кроме как укреплять союзнические отношения с нашей страной. Конечно, слова Александра Григорьевича [Лукашенко] можно только одобрять и поддерживать, но считать их официальным признанием, я считаю, несколько преждевременно»,- высказал он «СП», отметив, что глава республики с 2014 года «лавировал между Россией и Западом».

Также Бородай считает, что признание Белоруссией Крыма российским для Москвы ничего не меняет. Депутат напомнил, что с юридической точки зрения полуостров и так принадлежит РФ. При этом он уверен, что это внесет хороший вклад в отношения между Москвой и Минском.

«В условиях нарастающей конфронтации между Россией и Западом, и той истерии, которая возникла в связи с планом России, провести, якобы, агрессию против Укрины, в связи с „заговором“, который, якобы, спланирован Москвой для свержения Зеленского, и в связи с пограничными скандалами, которые возникли вокруг Белоруссии, сближение Москвы и Минска, конечно, фактор весьма позитивный»,- резюмировал политик.

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