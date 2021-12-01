Лукашенко: украинские офицеры сами попросили Россию взять Крым под контроль в 2014 году

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1 декабря 2021, 18:34 Источник: РИА Новости

Крым, фото: Nikolay Gyngazov/globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что служившие в Крыму украинские военные сами предложили российским коллегам взять территорию под контроль, поскольку опасались размещения на полуострове войск НАТО.

«… они предупредили россиян, что Крым не будет российским, если мы не предпримем определенные действия. Он не будет и украинским. А чьим? - Натовским. Тогда НАТО было заточено на Крым. И после очередной встречи с россиянами... Они предложили, вы там своему скажите президенту, что вопрос Крыма надо решать. По моим данным, президенту России было доложено»,- высказал глава республики.

Лукашенко добавил, что американцы уже проектировали казармы в Севастополе. По его словам, бывшие советские офицеры и генералы предложили россиянам взять Крым под контроль, затем Путин «настаивал на юридическом решении проблемы».

«Я знаю позицию Путина - ни в коем случае в Крыму не должно быть войск НАТО … заранее было договорено, что Крым нужно спасти, а потом, как я знаю и понимаю, Путин настоял на референдуме»,- продолжил он.

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