Лукашенко пригрозил остановить транзит газа из РФ, если Польша закроет границу

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1 декабря 2021, 16:32 Источник: РИА Новости

Александр Лукашенко, фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности остановить транзит газа из России в случае закрытия границы Польшей. Политик подтвердил серьезность своих намерений.

«Поляки решили закрыть нам границу с Беларусью. Хорошо, закрывайте. Мы не очень-то часто ездим в Евросоюз. Наш интерес сегодня в России, Китае и на Востоке больше всего. А если я закрою? Что будет с этим потоком тогда, который в основном в Россию, Китай идет через нас?» - высказал он.

Лукашенко призывает поляков, прежде чем делать какие-то заявления, «надо мозги свои куриные взять в руки и подумать, что ты бряцаешь». Глава республики предложил Варшаве закрыть границу и посмотреть, кто больше получит ущерба.

«Кому ты в ущерб закроешь? Сам себе? А потом, ты закроешь ... Тогда вы подумайте, как вы энергоносители будете покупать у России»,- продолжил президент.

Белорусский лидер добавил, что не будет смотреть «какие-то контракты», когда его начнут «душить» поляки.

В свою очередь, в Кремле выразили мнение, что Белоруссия и Лукашенко становятся объектами «агрессивного» и «неоправданного» давления со стороны западных стран, которое может привести к «очень жесткой контрреакции со стороны Минска».

При этом президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что это никоим образом не приведет к срыву выполнения обязательств перед европейскими получателями газа, «тем более в это непростое для европейцев время».

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