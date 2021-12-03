Политолог Перлин назвал две причины «нагнетания военной истерии» на Украине

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3 декабря 2021, 09:54 Источник: радио Sputnik

флаг Украины, фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Вице-президент Фонда развития современной дипломатии, политолог Дмитрий Перлин прокомментировал заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о возможном вторжении с территории Белоруссии после признания Крыма российским.

Перлин считает, что причины, побуждающие Украину усиливать агрессивную риторику в адрес РФ и Беларуси, носят «преимущественно внутренний характер». По его словам, рейтинг президента Владимира Зеленского резко падает, партия «Слуга народа» спустилась на второе место по поддержке после партии Петра Порошенко «Европейская солидарность».

«Нагнетанием страхов команда Зеленского пытается получить дополнительные возможности по борьбе с оппозицией, с несогласными»,- отметил эксперт в беседе с радио Sputnik.

Еще одной причиной «нагнетания военной истерии» политолог назвал желание Киева попросить денежную помощь у США, Евросоюза и других финансовых доноров с учетом тяжелого экономического положения Украины и «мощнейшего энергетического кризиса».

Ранее Кулеба заявил, что своим желанием посетить Крым президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал Белоруссию врагом Киева.

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