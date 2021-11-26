ВОЗ оценила южноафриканский штамм коронавируса как вызывающий обеспокоенность

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26 ноября 2021, 20:34 Источник: РИА Новости

медик, фото: pixels.com

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса как вызывающий беспокойство. Об этом сообщили в пятницу, 26 ноября, в Федеральном офисе общественного здравоохранения Швейцарии.

«Недавно обнаруженный вариант коронавируса B.1.1.529 вызывает обеспокоенность. У него больше мутаций, чем известно науке о других вариантах, вызывающих тревогу»,- пояснили в ведомстве.

ВОЗ не исключает, что прежние вакцины будут менее эффективны против нового штамма. Специалисты отметили, что B.1.1.529 более трансмиссивный, чем «дельта», который до этого был доминирующим во всем мире.

Ранее сообщалось, что новый штамм B.1.1.529 впервые выявили в ЮАР и Ботсване. Особенностью этого варианта коронавируса является повышенная способность к мутации, что дает ему возможность противостоять имеющимся сейчас вакцинам.

По словам британского ученого Тима Пикока, B.1.1.529 имеет 32 мутации в белковых соединениях шипа коронавируса, что дает ему способность легче проникать в клетки человеческого тела.

Новый штамм уже обнаружили в Израиле и Бельгии.

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