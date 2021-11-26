Бельгийский вирусолог Ранст сообщил о первом завозном случае заражения новым штаммом COVID-19

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26 ноября 2021, 17:59

медик, фото: pixels.com

Вирусолог Марк Ван Ранст сообщил, что пациентка, у который впервые в Бельгии был выявлен новый южноафриканский штамм коронавируса B.1.1.529, прибыла из Египта. В России этот вариант COVID-19 пока не обнаружен.

«Первые симптомы были выявлены 22 ноября»,- написал бельгийский врач в Twitter.

По предварительным данным, женщина вернулась из Египта в Бельгию транзитом через Турцию.

Информацию о выявлении нового штамма коронавируса в стране подтвердил министр здравоохранения Франк Ванденбрук. Он уточнил, что местные власти пока не располагают информацией, является ли этот вариант более опасным по сравнению с вариантом «дельта».

Ранее технический директор регионального офиса ВОЗ в Африке Мэри Стивен призвала страны не вводить ограничения на поездки из-за нового штамма коронавируса. При этом Векобритания и Израиль уже прекратили полеты в некоторые государства.

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