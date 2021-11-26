Представитель ВОЗ Стивен призвала страны не вводить ограничения на поездки из-за нового штамма коронавируса

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26 ноября 2021, 15:36 Источник: Известия

медик, Фото: Иван Макеев/globallookpress.com

Технический директор регионального офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке Мэри Стивен заявила, что страны не должны вводить ограничения на поездки для государств, которые сообщают о новом штамме коронавируса B.1.1.529.

«Да, количество мутаций в спайковом белке нового варианта COVID-19 вызывает беспокойство. ВОЗ поддерживает Южную Африку и Ботсвану в проведении дальнейшего исследования. До сих пор неясно, устойчив ли этот штамм к иммунитету и насколько он заразный»,- высказала она.

При этом британские власти уже объявили о временном прекращении полетов в шесть стран Африки.

В свою очередь, Израиль включил в список запрещенных для посещения семь африканских стран: Южную Африку, Лесото, Ботсвану, Зимбабве, Мозамбик, Намибиу и Эсватини.

Отмечается, что в Израиле также выявлен первый случай заражения новым штаммом.

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