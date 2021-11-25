ВОЗ созывает чрезвычайную встречу из-за нового опасного штамма COVID-19, обнаруженного в ЮАР

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25 ноября 2021, 20:59 Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает чрезвычайную встречу из-за нового опасного штамма коронавирусной инфекции COVID-19, обнаруженного в ЮАР и Ботсване и обозначенного B.1.1.529.

ВОЗ призывает в пятницу, 26 ноября, обсудить быстро распространяющийся штамм коронавируса.

Национальный институт инфекционных болезней ЮАР сообщил в четверг об обнаружении нового штамма коронавируса, который обладает повышенной способностью к мутации, на юге Африки.

Новый штамм впервые был выявлен недавно в Ботсване,- передала южноафриканская радиостанция SABC.

Подтверждены 10 случаев инфицирования: три в Ботсване, шесть в ЮАР и один в Гонконге.

Особенностью нового штамма является повышенная способность к мутации, что дает ему возможность противостоять имеющимся сейчас вакцинам и средствам от COVID-19. Как сообщил изучавший новый штамм британский профессор Тим Пикок, B.1.1.529 имеет 32 мутации в белковых соединениях шипа коронавируса, что дает ему способность легче проникать в клетки человеческого тела.

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