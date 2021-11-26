«Молдовагаз» погасил задолженность «Газпрому» в размере 74 млн долларов

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26 ноября 2021, 18:30 Источник: РИА Новости

плита, фото: pixels.com

Компания «Молдовагаз» выплатила долг «Газпрому» в размере 74 миллиона долларов за голубое топливо, которой поставлялось этой осенью. Об этом сообщили в пятницу, 26 ноября, в пресс-службе организации.

«АО "Молдовагаз" перечислило ПАО "Газпром" оплату за природный газ, потребленный в октябре и первой половине ноября текущего года»,- пояснили в компании.

Правительство Молдавии одобрило перевод 1,33 миллиарда леев (75 миллионов долларов) от предприятия Energocom компании «Молдовагаз» в обмен на погашение долга госпредприятия «Термоэлектрика». Из этих денег компания погасила задолженность «Газпрому».

Напомним, что «Газпром» объявлял о намерении прекратить поставки голубого топлива в Молдавию через 48 часов, если Кишинёв не пришлёт документ об уплате. Этот срок истек 24 ноября.

Тогда правительство Молдовы обратилось к «Газпрому» с просьбой не прекращать поставки газа. Россия в виде исключения, проявляя добрую волю и понимание, в какой сложной ситуации могут оказаться молдавские граждане, согласилась с этой просьбой.

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