Представитель «Газпрома» Куприянов заявил о прекращении поставок газа в Молдавию через 48 часов

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22 ноября 2021, 20:45 Источник: РИА Новости

газ, фото: pixels.com

Представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщил, что компания прекращает поставки голубого топлива в Молдавию через 48 часов, если Кишинёв не пришлёт документ об уплате.

Куприянов пояснил, что Газпром заключил с «Молдовагазом» контракт практически на условиях Кишинева, но с существенным и важным пунктом - стопроцентная оплата текущих платежей в срок. По его словам, Россия пошла Молдавии на встречу из-за ее сложного экономического и финансового положения, руководствуясь стремлением дать ей возможность выплаты долговых обязательств. Также на решение повлияла позиция Владимира Путина, к которому молдавская сторона неоднократно обращалась за содействием.

Он напомнил, что очередной срок текущих платежей - 22 ноября, но платежа еще нет.

«В связи с этим сегодня "Газпром" в соответствии с контрактом уведомил молдавскую сторону, что через 48 часов поставки газа в Молдову будут остановлены»,- пояснил представитель компании.

Однако в Министерстве инфраструктуры Молдовы заявили, что не получали уведомления о возможном прекращении поставок.

Ранее сообщалось, что стоимость российского газа для Молдавии в соответствии с условиями нового контракта в ноябре 2021 года составит $450 за 1 тысячу кубометров.

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