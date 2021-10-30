Молдавия в ноябре будет импортировать российский газ по $450 за 1 тысячу кубометров

Стоимость газа для Молдавии в соответствии с условиями нового контракта с "Газпромом" в ноябре 2021 года составит $450 за 1 тысячу кубометров. Об этом заявил вице-премьер, министр инфраструктуры республики Андрей Спыну.
Согласно последней информации главы ведомства, впоследствии цена будет снижаться в зависимости от стоимости газа на биржах. При новых условиях, прописанных в контракте с "Газпромом", цена будет в два раза ниже рыночной.
Андрей Спыну также заметил, что долг перед российской компанией, накопленный "Молдовагазом", будет подвергнут аудиту. Кроме того, подчеркивается, что новый договор Молдавии с "Газпромом" не подразумевает каких-либо политических обязательств.
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