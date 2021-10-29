Песков заявил, что Газпрому и Молдавии пока не удалось договориться по газу

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29 октября 2021, 13:27 Источник: РИА Новости

плита, фото: pixels.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал переговоры с Молдавией по газу. По его словам, договориться еще не удалось, поскольку открытыми остаются вопросы растущей задолженности и заключения нового контракта.

«Пока де-факто ситуация такая, что действительно не удалось договориться. Существует задолженность Молдавии перед Газпромом, задолженность весьма серьезная, растущая, это первое. И существует непосредственно связанный с этой задолженностью вопрос нового контракта. Есть продавец, есть покупатель, условия контракта должны быть согласованы. Если мнения не сходятся, то ничего не поделаешь», - пояснил официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что «Газпром» открыт для продолжения диалога, а также для поисков взаимоприемлемых вариантов. Он отметил, что коммерческая компания не может прощать долги и бесплатно отдавать газ.

Кроме того, пресс-секртареь не понимает, зачем Молдавия покупает голубое топливо у других стран по цене, которая дороже, чем та цена, которая обсуждалась на переговорах.

Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что власти не хотят выбирать между «дешевым газом» и близкими отношениями с ЕС.

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