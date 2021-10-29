Вице-премьер Молдавии Спыну: власти не хотят выбирать между «дешевым газом» и близкими отношениями с ЕС

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29 октября 2021, 10:59 Источник: РИА Новости

плита, фото: pixels.com

Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну оценил переговоры с «Газпромом» на тему поставок голубого топлива в республику. Они проходят третий день подряд в Санкт-Петербурге.

«Дискуссии носят конструктивный характер, прилагаем интенсивные усилия, чтобы найти точку соприкосновения интересов обеих сторон»,- поделился он.

Спыну отметил, что Кишинёв озвучил свою позицию: «молдавская сторона хочет подписать контракт примерно на таких же условиях, как было раньше». По его словам, обсуждение долга, накопленного на предприятии Молдова-Газ, будет возможно только по итогам аудита.

Также премьер добавил, что власти не хотят выбирать между «дешевым газом» и близкими отношениями с Евросоюзом. Он понимает, что Молдавии понадобится 800 миллионов евро на импорт энергоносителей, если соглашения с Россией не будет. В таком случае Кишинёв не справится без помощи европейских партнеров, заключил Спыну.

Ранее сообщалось, что «Газпром» предложил Молдавии отказаться от интеграции с ЕС в обмен на менее дорогой газ.

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