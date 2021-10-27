FT: «Газпром» предложил Молдавии отказаться от интеграции с ЕС в обмен на менее дорогой газ

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27 октября 2021, 16:47 Источник: Financial Times

плита, фото: pixels.com

СМИ со ссылкой на иноформенные источники сообщили, что «Газпром» предложил Молдавии отказаться от соглашения о свободной торговле с Евросоюзом в обмен на более выгодную газовую сделку.

В источнике говорится, что «Газпром» призывал Молдавию отсрочить выполнение реформ энергетического рынка, которая привела бы к усилению конкуренции. Кроме того, российская компания просила внести поправки в соглашение о беспошлинной торговле с ЕС и присоединении к Таможенному союзу ЕАЭС. В таком случае Москва готова была предоставить Кишинёву выгодную скидку на голубое топливо.

«"Газпром" ведет переговоры с контрагентом о продлении контракта на поставку газа в Молдову исключительно на коммерческих условиях. Комментировать соглашения Молдовы с другими поставщиками не считаем корректным», - пояснили в компании.

Напомним, что «Газпром» 1 октября продлил контракт с Молдавией на поставку газа на месяц.

Позже официальный представитель российской компании Сергей Куприянов заявил, что с 1 декабря «Газпром» прекратит поставки газа в Молдову, если республика не оплатит долг за сентябрь и октябрь.

Кроме того, 22 октября парламент Молдавии ввел режим чрезвычайного положения (ЧП) на 30 дней до 20 ноября из-за энергетического кризиса.

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