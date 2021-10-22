Власти Молдавии объявили режим ЧП в стране из-за энергетического кризиса

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22 октября 2021, 15:59 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Парламент Молдавии в пятницу на заседании ввел режим чрезвычайного положения (ЧП) на 30 дней до 20 ноября из-за энергетического кризиса. Об введении режима ЧП объявил вице-спикер Михай Попшой из-за энергокризиса и дефицита газа.

К парламенту с такой просьбой ранее сегодня обратилось правительство, чтобы можно было в ускоренном режиме выделить средства из бюджета для закупки дополнительных объемов газа.

Компания "Газпром" 1 октября продлила контракт с Молдавией на поставку газа на один месяц. Компания "Молдовагаз" 6 октября заявила, что потребление газа в Молдавии временно превышает поставки топлива из России, это грозит проблемами с поставкой электроэнергии. 13 октября Кишинев ввел "режим тревоги", который можно считать подготовительным шагом к объявлению ЧП.

Согласно принятому решению, в Молдавии вводится специальный ускоренный режим закупки природного газа, средства для этого будут выделены из госбюджета. Комиссия по чрезвычайным ситуациям получит право принимать любые экстренные меры для обеспечения республики газом без согласования с парламентом. При необходимости может быть введен режим рационального потребления газа и других энергоресурсов.

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