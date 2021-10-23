«Газпром» прекратит поставки газа в Молдову, если республика не оплатит долг за сентябрь и октябрь

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23 октября 2021, 20:30 Источник: РИА Новости

плита, фото: pixels.com

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил, что долг Молдавии за поставленный газ составляет 433 миллиона долларов. По его словам, власти республики сами виноваты в такой непростой ситуации.

«В настоящее время сложилась весьма сложная ситуация с поставками российского газа в Молдову. Вина за это целиком и полностью лежит на властях Молдовы. Речь идет о кризисе неплатежей со стороны Молдовы за российский газ»,- пояснил он.

Куприянов отметил, что с учетом просрочки платежей за поставленный газ общая сумма задолженности составляет 709 миллиона долларов. Он добавил, что представители Молдавии почему-то не хотят признавать накопившейся долг. Также им не нравится цена на газ, хотя ценообразование здесь понятно и прозрачно, продолжил представитель «Газпрома».

«Несмотря на накопившиеся долги молдавская сторона обращается с просьбой продлить контракт на поставку газа на октябрь и ноябрь сего года. "Газпром" и здесь идет навстречу, заключил контракт на октябрь и готов продлить контракт на ноябрь в том случае, если молдавская сторона полностью оплатит поставки за сентябрь и октябрь текущего года»,- подчеркнул Куприянов.

Он уточнил, что если не будет полностью произведена оплата за поставки голубого топлива и, соответственно, не будет подписан новый контракт с 1 декабря этого года, то «Газпром» остановит поставки газа в Молдову. Куприянов разъяснил, что акционерное общество не может работать в убыток, не может допустить потерь налоговых выплат в российский бюджет.

«Есть границы терпения. Молдова сама своими руками провоцирует кризис»,- считает он.

Представитель компании также узнал о намерении властей республики ликвидировать предприятие «Молдова-газ», на котором висят долги «Газпрому». У России такие действия вызывают непонимание.

Ранее сообщалось, что парламент Молдавии ввел режим чрезвычайного положения (ЧП) на 30 дней до 20 ноября из-за энергетического кризиса.

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