Аргументы Недели Политика 13+

«Газпром» прекратит поставки газа в Молдову, если республика не оплатит долг за сентябрь и октябрь

, 20:30 Источник: РИА Новости

«Газпром» прекратит поставки газа в Молдову, если республика не оплатит долг за сентябрь и октябрь
плита, фото: pixels.com

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил, что долг Молдавии за поставленный газ составляет 433 миллиона долларов. По его словам, власти республики сами виноваты в такой непростой ситуации.

«В настоящее время сложилась весьма сложная ситуация с поставками российского газа в Молдову. Вина за это целиком и полностью лежит на властях Молдовы. Речь идет о кризисе неплатежей со стороны Молдовы за российский газ»,- пояснил он.

Куприянов отметил, что с учетом просрочки платежей за поставленный газ общая сумма задолженности составляет 709 миллиона долларов. Он добавил, что представители Молдавии почему-то не хотят признавать накопившейся долг. Также им не нравится цена на газ, хотя ценообразование здесь понятно и прозрачно, продолжил представитель «Газпрома».

«Несмотря на накопившиеся долги молдавская сторона обращается с просьбой продлить контракт на поставку газа на октябрь и ноябрь сего года. "Газпром" и здесь идет навстречу, заключил контракт на октябрь и готов продлить контракт на ноябрь в том случае, если молдавская сторона полностью оплатит поставки за сентябрь и октябрь текущего года»,- подчеркнул Куприянов.

Он уточнил, что если не будет полностью произведена оплата за поставки голубого топлива и, соответственно, не будет подписан новый контракт с 1 декабря этого года, то «Газпром» остановит поставки газа в Молдову. Куприянов разъяснил, что акционерное общество не может работать в убыток, не может допустить потерь налоговых выплат в российский бюджет.

«Есть границы терпения. Молдова сама своими руками провоцирует кризис»,- считает он.

Представитель компании также узнал о намерении властей республики ликвидировать предприятие «Молдова-газ», на котором висят долги «Газпрому». У России такие действия вызывают непонимание.

Ранее сообщалось, что парламент Молдавии ввел режим чрезвычайного положения (ЧП) на 30 дней до 20 ноября из-за энергетического кризиса.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

БА

Экономика

Депутат Рады Тимошенко заявила, что Украина всегда пользовалась «российским» газом

Депутат Рады Тимошенко заявила, что Украина всегда пользовалась «российским» газом

Глава партии "Батькивщина", депутат Верховной рады Украина Юлия Тимошенко заявила, что страна всегда пользовалась российским газом, и назвала "большим обманом" ситуацию с закупкой газа в Европе.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью