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24 ноября 2021, 22:19 Источник: Интерфакс

Сергей Куприянов, фото: globallookpress.com

Сергей Куприянов сообщил, что «Газпром» в виде исключения продолжил поставки газа Молдавии. У Молдавии срок очередной оплаты за поставки газа был 22 ноября, но деньги в срок не поступили.

В тот же день российская корпорация уведомила партнеров, что через 48 часов поставки газа будут остановлены.

Официальный представитель концерна Сергей Куприянов сообщил в среду, что правительство Молдовы обратилось к «Газпрому» с просьбой не прекращать поставки газа с сегодняшнего дня.

Как отметил Куприянов, в Кишинёве полностью признают правомерность действий российского концерна и обязуется полностью осуществить текущие платежи в пятницу, 26 ноября.

Он сказал, что «Газпром» в виде исключения, проявляя добрую волю и понимание, в какой сложной ситуации могут оказаться молдавские граждане, согласился с этой просьбой.

«Газпром» рассчитывает на выполнение Молдовой своих обязательств по контракту в будущем и выплату платежей в срок.

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