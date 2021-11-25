Sohu: членов экипажа эсминца ВМС США в Черном море охватила паника из-за подлетевшего российского вертолета

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25 ноября 2021, 22:50

Эсминец ВМС США Porter, фото с сайта Википедия

Экипаж эсминца ВМС США Porter запаниковал при сближении с российским вертолетом в водах Черного моря.

Издание Sohu сообщило, что неделю назад, когда американский эсминец USS Porter шел в Черном море, на корабле сработали сигналы тревоги.

Эсминец Porter входил в Черное море вместе с кораблем управления Mount Whitney и танкером John Lenthall якобы в рамках учений. При сближении российского вертолета с эсминцем, американские военные приготовились принять бой. Вертолет приблизился к кораблю, завис в воздухе и через некоторое время улетел. По данным Sohu только тогда члены экипажа эсминца смогли свободно вздохнуть.

Корабль управления класса «Блю Ридж» Mount Whitney является передвижным командным пунктом 6-го флота ВМС США и обычно не перемещается без боевого прикрытия. На его борту установлены самые современные средства связи и АСУ, мощное компьютерное оборудование.

Шестой флот Соединенных Штатов Америки в четверг, 25 ноября, сообщил о вхождении в акваторию Черного моря ракетного эсминца Военно-морских сил США Arleigh Burke (DDG 51).

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