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Корабль управления 6-го флота ВМС США вошёл в Чёрное море

, 16:48

Корабль управления 6-го флота ВМС США вошёл в Чёрное море
Фото: Соцсети

Корабль ВМС США Mount Whitney вошёл в акваторию Чёрного моря. Информация об этом поступила из Национального центра управления обороной РФ и цитируется уже всеми российскими и зарубежными СМИ.

Корабль управления класса «Блю Ридж» Mount Whitney является передвижным командным пунктом 6-го флота ВМС США и обычно не перемещается без боевого прикрытия. На его борту установлены самые современные средства связи и АСУ, мощное компьютерное оборудование. Этот борт отслеживает действия всех шести оперативных корабельных групп, входящих в состав 6-го флота ВМС США. На него поступают данные воздушной, морской и спутниковой разведки и прочая информация, необходимая для выработки решений командующим флотом. С борта этого корабля осуществляется управление шестым флотом, в зону ответственности которого входит все Средиземноморье, Черноморский регион, восточная половина Атлантики, включая моря, омывающие Северную Европу, Западный фас Северного ледовитого океана, акваторию омывающую южную часть Африки.

Главный штаб 6-го флота базируется в Неаполе (Италия) и на борту корабля Mount Whitney.

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