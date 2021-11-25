Ракетный эсминец ВМС США вошёл в акваторию Чёрного моря

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25 ноября 2021, 20:33 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Шестой флот Соединенных Штатов Америки в четверг, 25 ноября, сообщил о вхождении в акваторию Черного моря ракетного эсминца Военно-морских сил США Arleigh Burke (DDG 51).

В ВМС США добавили, что эскадренный миноносец прибыл в акваторию Черного моря для рутинного патрулирования. Целью присутствия ракетного эсминца там назвали обеспечение "безопасности и стабильности" на водном пути совместно с союзниками по НАТО.

В Национальном центре управления обороной России заявили, что "силы и средства Черноморского флота РФ приступили к слежению за действиями эсминца с управляемым ракетным оружием, зашедшего в акваторию Черного моря 25 ноября 2021 года", - передаёт РИА Новости.

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