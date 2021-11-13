Дипломат Лукьянцев заявил о нежелании соседних с Белоруссией стран сотрудничать по ситуации с мигрантами

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13 ноября 2021, 10:23 Источник: РИА Новости

польско-белорусская граница, фото: Michael Kappeler/dpa/globallookpress.com

Замдиректора Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев заявил, что соседние с Белоруссией страны отказываются сотрудничать по вопросу миграционного кризиса на границе с Польшей.

«Почему-то представители сопредельных с Белоруссией стран наотрез отказываются наладить какое-либо конструктивное взаимодействие с соответствующими правоохранительными органами Белоруссии. То есть если есть проблемы, то их следует решать в диалоге между заинтересованными ведомствами и налаживать конструктивное сотрудничество»,- высказал он.

Ранее сообщалось, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, разбила стихийный лагерь недалеко от КПП «Брузги» на границе с Польшей в Гродненской области. Литва, Латвия, Германия и Польша обвиняют Белоруссию в создании кризисной ситуации на границе.

В Финляндию накануне также прибыло несколько десятков мигрантов.

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