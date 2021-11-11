В Финляндию прибыло несколько десятков беженцев с польско-белорусской границы

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11 ноября 2021, 20:27

польско-белорусская граница, фото: Michael Kappeler/dpa/globallookpress.com

Пограничная охрана Финляндии сообщила, что на территорию страны прибыли беженцы с белорусско-польской границы. В ведомстве отметили, что насчитывается около 30 человек.

«Через Беларусь в Финляндию прибыло несколько десятков человек. Ситуация стабильная, за ней ведется наблюдение, идет обмен информацией. Основные направления беженцев находятся в Центральной Европе»,- пояснили в пограничной охране.

Отмечается, что в стране готовятся к возможному увеличению количества мигрантов.

Глава Миграционной службы Финляндии Яри Кяхкёнен уточнил, что ведомство внимательно следит за ситуацией на границах Польши, Литвы и Латвии. Он не исключает увеличение числа людей, которые будут просить убежище.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что усиление украинской границы не повлияет на возможность въезда белорусов.

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