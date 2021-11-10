Зеленский заявил, что усиление украинской границы не повлияет на возможность въезда белорусов
10 ноября 2021, 23:06
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, повлияет ли миграционный кризис на польско-белорусской границе на возможность въезда жителей республики на Украину. В среду данный вопрос обсуждался на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
«Первым вопросом было усиление нашей государственной границы из-за ситуации в Белоруссии. Хочу отметить, это никоим образом не повлияет на пересечение нашей границы гражданами Белоруссии. Речь лишь о миграционных вызовах и угрозах. Наше государство готово к их решению и преодолению»,- высказал он в видеообращении, опубликованном в своем Телеграм-канале.
Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов предложил немецким депутатам взять к себе домой мигрантов, которые пытаются нелегально пробраться в Польшу.
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