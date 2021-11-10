Секретарь СНБО Украины Данилов предложил немецким депутатам забрать мигрантов из Белоруссии к себе домой

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10 ноября 2021, 19:39 Источник: РИА Новости

польско-белорусская граница, фото: Michael Kappeler/dpa/globallookpress.com

Секретарь Совета безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов предложил немецким депутатам взять к себе домой мигрантов, которые пытаются нелегально пробраться Польшу. Так он отреагировал на идею эксперта из Германии Нильcа Шмида разместить беженцев из Белоруссии на Украине.

«Мы на СНБО рассматривали это заявление господина Шмида. У нас есть предложение к социал-демократам Германии взять себе домой по два, по три, по пять мигрантов, если мало места у них в Бундестаге, то пусть берут себе домой»,- высказал он.

Данилов не понимает, с «какого испуга» Украина должна брать к себе мигрантов, если ими должен заниматься Берлин. Секретарь СНБО назвал предложение немецкой стороны «странным».

Ранее представитель МВД ФРГ Стив Альтер сообщил, что Германия готова оказывать гуманитарную поддержку мигрантам на польско-белорусской границе.

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