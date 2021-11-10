Представитель МВД ФРГ Альтер заявил о готовности помочь мигрантам на границе Белоруссии и Польши

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10 ноября 2021, 18:49 Источник: РИА Новости

мигрант, фото: pixels.com

Представитель МВД ФРГ Стив Альтер сообщил, что Германия готова оказывать гуманитарную поддержку мигрантам на границе Белоруссии с Польшей. В понедельник многочисленная толпа беженцев пыталась нелегально пробраться в европейские страны.

«Германия готова внести свой вклад в оказание гуманитарной помощи людям, находящимся у границы с Польшей»,- высказал он.

Альтер напомнил, что Берлин также предлагал Варшаве свою помощь в борьбе с кризисом. Он отметил, что предложение остается в силе, поскольку Польша еще не запросила поддержку.

Кроме того, представитель МВД считает, что гуманитарную поддержку должна организовывать Европейская комиссия, а не отдельные страны.

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт уточнил, что Брюссель уже занимается этой темой, в том числе инициировал контакты с ООН по этому вопросу. Он добавил, что такая помощь является неотложной, поскольку «наступает зима, становится все холоднее, а ночи еще холоднее», мигрантам «нужно помогать одежкой, продовольствием».

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин в рамках телефонного разговора в среду обсудил с врио канцлера ФРГ Ангелой Меркель ситуацию с беженцами на границе Белоруссии и Польши.

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