Путин и Меркель по телефону обсудили ситуацию с беженцами на границе Белоруссии и Польши

Президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках телефонного разговора в среду, 10 ноября, обсудил с врио канцлера ФРГ Ангелой Меркель ситуацию с беженцами на границе Белоруссии и Польши.
Беседа состоялась по инициативе Берлина. Сообщается, что Владимир Путин и Ангела Меркель подробно рассмотрели ситуацию с беженцами на границах Белоруссии со странами Евросоюза. Стороны выразили озабоченность гуманитарными последствиями возникшего миграционного кризиса.
Известно, что президент Российской Федерации и врио канцлера ФРГ договорились продолжить разговор на данную тему.
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