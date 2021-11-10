Путин и Меркель по телефону обсудили ситуацию с беженцами на границе Белоруссии и Польши

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10 ноября 2021, 14:27 Источник: Кремль

президент России Владимир Путин и врио канцлера ФРГ Ангела Меркель, Emmanuele Contini/ZUMAPRESS.com

Президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках телефонного разговора в среду, 10 ноября, обсудил с врио канцлера ФРГ Ангелой Меркель ситуацию с беженцами на границе Белоруссии и Польши.

Беседа состоялась по инициативе Берлина. Сообщается, что Владимир Путин и Ангела Меркель подробно рассмотрели ситуацию с беженцами на границах Белоруссии со странами Евросоюза. Стороны выразили озабоченность гуманитарными последствиями возникшего миграционного кризиса.

Известно, что президент Российской Федерации и врио канцлера ФРГ договорились продолжить разговор на данную тему.

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